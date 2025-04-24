Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита» перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу кадровых проблем в преддверии игры 26-го тура РПЛ против «Динамо».

Команды встретятся в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Начало матча – в 14:00 мск.

«Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, «Динамо» – на 5-м.

– Как самочувствие у Мантуана и Эраковича, которые пропускали игру с «Химками»?

– Ребята чувствуют себя лучше, сегодня будут тренироваться, и мы решим по поводу их участия в нашей игре исходя из их состояния.

– Можно ли говорить об остальных, что все тоже готовы или, может быть, есть какие-то новости в этом плане?

– Особых новостей нет, есть микроповреждения, которые ребята лечат под наблюдением врачей.

Надеюсь, что никакого форс-мажора не будет, и в принципе все смогут принять участие в той или иной степени в этом матче.