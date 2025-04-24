Семак охарактеризовал «Динамо» перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Динамо».

Команды встретятся в субботу на «ВТБ Арене» в Москве.

Начало матча – в 14:00 мск.

«Зенит» идет на 2-м месте в чемпионате, «Динамо» – на 5-м.

– Все в рабочем состоянии, подготовка идет как обычно. Готовимся, тренируемся. Надеюсь, в хорошем состоянии подойдем к матчу против «Динамо».

– Чего вы ждете от субботней встречи? Есть ли у вас ощущение, что на матчи с «Зенитом» команды выходят с особым настроем и игра «Динамо» будет разительно отличаться от того, что они показывали в предыдущих матчах с другими соперниками?

– Против нас все выходят с особым настроем. Мы – команда, которая является чемпионом последних лет, естественно, особый настрой всегда присутствует.

А что касается «Динамо», то это очень крепкая, хорошая команда, которая играет в атакующий футбол, очень много забивает, дома играет очень хорошо.

Я думаю, что нас ждет интересный матч. Посмотрим, как он будет складываться. По крайней мере надеюсь, что мы будем максимально к нему готовы.

– Многие эксперты, глядя на календарь, называют этот матч одним из ключевых для «Зенита». Но вы обычно не делите на ключевые или не ключевые. Согласитесь с экспертами или стоите на своей точке зрения, что даже за пять туров до финиша нет проходных матчей?

– Конечно, нет. Результаты игр со всеми соперниками показывают, насколько команды сейчас мотивированы. Каждый решает свои задачи, каждая команда выходит на каждую игру, как на последний бой.

Поэтому я бы не стал делить матчи на более важные, на менее важные. Для нас сейчас все игры важны.

Учитывая, что мы отстаем от «Краснодара», конечно, мы должны смотреть на себя, улучшать те компоненты, которые у нас хуже получаются, и стремиться побеждать в каждом матче.