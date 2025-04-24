Аршавин оценил игру 18-миллионного новичка «Спартака»

Андрей Аршавин предположил, что Ливай Гарсия не выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с ЦСКА. По его мнению, главный тренер красно-белых сделает ставку на Манфреда Угальде.

«Ливай Гарсия получил свои шансы и, по большому счету, пока не реализовал их. Поэтому, я думаю, что в дерби «Спартак» сделает ставку на более проверенных бойцов, таких как Угальде. Пусть Манфред не забивал в последних матчах чемпионата и выглядит не так, в предыдущей части сезона», – сказал Аршавин.