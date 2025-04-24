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Аршавин оценил игру 18-миллионного новичка «Спартака»

Сегодня, 09:50
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Андрей Аршавин предположил, что Ливай Гарсия не выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с ЦСКА. По его мнению, главный тренер красно-белых сделает ставку на Манфреда Угальде.

«Ливай Гарсия получил свои шансы и, по большому счету, пока не реализовал их. Поэтому, я думаю, что в дерби «Спартак» сделает ставку на более проверенных бойцов, таких как Угальде. Пусть Манфред не забивал в последних матчах чемпионата и выглядит не так, в предыдущей части сезона», – сказал Аршавин.

  • Гарсия перешел в «Спартак» зимой за 18,7 млн евро.
  • Он провел за команду 9 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарсия Ливай Аршавин Андрей
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Комментарии (2)
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1745482479
Станкович просто обязан удивить составом.
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zigbert
1745485199
Не факт что так и будет.
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