Тренту посоветовали не переходить в «Реал»: «Сейчас я этого не понимаю»

Эммануэль Пети считает, что Тренту Александер-Арнольду не стоит менять «Ливерпуль» на «Реал».

«Трент – икона и легенда в «Ливерпуле». Он с командой снова выиграет АПЛ и всегда будет бороться за Лигу чемпионов.

Зачем переходить в «Реал» в их нынешнем состоянии? Там сейчас бардак, и если тебе не удались один-два матча, критика болельщиков гарантирована.

У тебя не будет никакой поддержки. В «Ливерпуле» все наоборот.

Сейчас они освистывают Мбаппе и Винисиуса. Тренту придется хорошо играть в каждом матче. Я желаю ему удачи, если он действительно туда перейдет, но сейчас я этого не понимаю», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Монако», «Арсенала», «Челси» и сборной Франции.