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Тренту посоветовали не переходить в «Реал»: «Сейчас я этого не понимаю»

Вчера, 22:41

Эммануэль Пети считает, что Тренту Александер-Арнольду не стоит менять «Ливерпуль» на «Реал».

«Трент – икона и легенда в «Ливерпуле». Он с командой снова выиграет АПЛ и всегда будет бороться за Лигу чемпионов.

Зачем переходить в «Реал» в их нынешнем состоянии? Там сейчас бардак, и если тебе не удались один-два матча, критика болельщиков гарантирована.

У тебя не будет никакой поддержки. В «Ливерпуле» все наоборот.

Сейчас они освистывают Мбаппе и Винисиуса. Тренту придется хорошо играть в каждом матче. Я желаю ему удачи, если он действительно туда перейдет, но сейчас я этого не понимаю», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», «Монако», «Арсенала», «Челси» и сборной Франции.

  • Летом у защитника истечет контракт с «Ливерпулем».
  • Ожидается, что «Реал» подпишет его в качестве свободного агента.
  • Рыночная стоимость Трента – 75 миллионов евро.

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Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Реал Александер-Арнольд Трент
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