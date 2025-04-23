Агент Артиги пригрозил «Химкам»: «Потеряете в три раза больше»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-тренера «Химок» Франка Артиги, предостерег подмосковный клуб.

«Находимся в ожидании. Будем надеяться, что до конца недели будет выплата. Франк ждет чисто по‑человечески и не хочет подключать ФИФА, есть желание закрыть этот вопрос адекватно.

Но если их в очередной раз прокатят, они не будут сидеть ждать и пойдут в ФИФА. Тогда «Химки» потеряют в три раза больше денег, чем могли бы», – сказал Селюк.