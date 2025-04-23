Быстров – о ситуации в клубе РПЛ: «Это реальный цирк»

Владимир Быстров раскритиковал происходящее в «Химках».

«В нашем чемпионате это не единичный случай – то, что руководитель приезжает на базу, уговаривает команду выйти на поле вместо дубля, чтобы соблюсти спортивный принцип. Это реальный цирк.

До этого случаи были с «Амкаром», «Тосно», «Тамбовом». Никто не понес никакого наказания, и сейчас никто не понесет.

Кто это допустил? Вы что, не знали, что так может сложиться?» – сказал Быстров.