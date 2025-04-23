«По-человечески хочется»: Юран назвал желаемого чемпиона России

Сергей Юран рассказал, за кого переживает в чемпионской гонке РПЛ.

«Краснодар» лидировал и в прошлом сезоне. Команда имела все шансы стать чемпионом, но в концовке чего-то не хватает.

После сезона я всегда анализировал: что получалось или не получалось, проводил работу над ошибками. Надеюсь, это тоже было в «Краснодаре».

По-человечески хочется, чтобы они стали чемпионами России. Клуб заслуживает этого во всех отношениях. Галицкий потратил много финансов на инфраструктуру.

Но, на мой взгляд, в таких ситуациях больше опыта у «Зенита». Сейчас на первый план выйдет психология – насколько тренерский штаб сумеет довести команду до чемпионства.

Впереди будут игры с более слабыми командами – это самые опасные матчи. На игры с ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком» игроков не нужно много настраивать.

Кто пройдeт эти матчи более уверенно и не потеряет очки, тот и будет чемпионом», – заявил Юран.