«По-человечески хочется»: Юран назвал желаемого чемпиона России

Сергей Юран рассказал, за кого переживает в чемпионской гонке РПЛ.
«Краснодар» лидировал и в прошлом сезоне. Команда имела все шансы стать чемпионом, но в концовке чего-то не хватает.
После сезона я всегда анализировал: что получалось или не получалось, проводил работу над ошибками. Надеюсь, это тоже было в «Краснодаре».
По-человечески хочется, чтобы они стали чемпионами России. Клуб заслуживает этого во всех отношениях. Галицкий потратил много финансов на инфраструктуру.
Но, на мой взгляд, в таких ситуациях больше опыта у «Зенита». Сейчас на первый план выйдет психология – насколько тренерский штаб сумеет довести команду до чемпионства.
Впереди будут игры с более слабыми командами – это самые опасные матчи. На игры с ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком» игроков не нужно много настраивать.
Кто пройдeт эти матчи более уверенно и не потеряет очки, тот и будет чемпионом», – заявил Юран.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 25 туров с 55 очками.
- Им осталось сыграть с «Динамо Мх», «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
- «Зенит» отстает на 2 очка, «Спартак» – на 5.