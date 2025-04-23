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Президент «Сантоса» оценил шансы сохранить Неймара

Сегодня, 17:13

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался о будущем Неймара в клубе.

  • Контракт нападающего истекает 30 июня.
  • Летом он собирался вернуться в Европу.
  • Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Сантос» после возвращения в конце января.

«Есть очень хороший шанс, что он останется до чемпионата мира в следующем году.

Основной проект рассчитан на шесть месяцев, и при его жизнеспособности, учитывая сложившуюся ситуацию, шансы на продление нашего контракта очень велики.

Травма Неймара не повлияет на ситуацию. Есть проект, и эта работа не зависит от того, играет он или нет», – заявил Тейшейра.

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Источник: Goal
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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