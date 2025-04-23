Президент «Сантоса» оценил шансы сохранить Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра высказался о будущем Неймара в клубе.

Контракт нападающего истекает 30 июня.

Летом он собирался вернуться в Европу.

Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 9 матчах за «Сантос» после возвращения в конце января.

«Есть очень хороший шанс, что он останется до чемпионата мира в следующем году.

Основной проект рассчитан на шесть месяцев, и при его жизнеспособности, учитывая сложившуюся ситуацию, шансы на продление нашего контракта очень велики.

Травма Неймара не повлияет на ситуацию. Есть проект, и эта работа не зависит от того, играет он или нет», – заявил Тейшейра.