Реакция Глушакова на лестные слова Черданцева

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал высказывание Георгия Черданцева.

Комментатор «Матч ТВ» заявил, что «Спартаку» сейчас не хватает русскоязычного лидера, каковым был Глушаков в чемпионском сезоне.

– Лестно слышать такие слова или комментатор «Матч ТВ» высказался по делу?

– Конечно, приятно слышать такую оценку, спасибо большое. Георгий разбирается в футболе, не первый день замужем (улыбается). Он говорит по делу, давно было видно, что в «Спартаке» нет ярко выраженного лидера.

В команде всегда должны быть люди, для которых не существует таких понятий, как «не трогайте меня, я в домике» и «моя хата с краю». Из‑за этого, наверное, «Спартак» долгие годы не может выиграть чемпионат.

В наш чемпионский сезон мы впрягались друг за друга. Помимо меня, капитана, в команде были и другие небезразличные ребята, с духом победителя.

– В чем выражается это лидерство? Вожак должен тащить за собой команду на поле, быть главным в раздевалке?

– Во время матча ты должен внушать партнерам уверенность, если что‑то у команды не получается, то играть через не могу, брать инициативу, больше рисковать.

И объединять весь коллектив за пределами футбольного поля. У нас было много случаев, когда приходилось решать разные вопросы.

– Какие?

– Кто‑то кому‑то задолжал, или агенты не отдавали деньги футболистам, приходилось общаться в том числе с этими агентами, чтобы ребята играли в футбол, а не думали о бытовых проблемах.

С руководством клуба приходилось разговаривать, когда нужно было выбить двойные премиальные, потому что подобное подстегивало команду, стимулировало.

И в ресторане общались на повышенных тонах после каких‑то неудач, и обнимались потом, пиво пили за откровенными разговорами. Все это о лидерских качествах, ведь команда – один большой механизм, где не должно быть сбоев.

– Приведете яркий пример, который характеризует проявление лидерства?

– В чемпионский сезон в Самаре проиграли «Крыльям Советов» 0:4, нас хотели закрыть на базе. А у (Сальваторе) Боккетти был день рождения. В итоге я переговорил с Массимо (Каррерой), объяснил ему, что нельзя команду изолировать, чтобы не было психологической ямы. Попросил его не портить день рождения Сальвы, ведь он все заранее запланировал, оплатил ресторан, попросил отпустить нас, чтобы пацаны посидели, расслабились, выпили, разгрузили голову от негатива. И пообещал, что следующий матч мы обязательно выиграем. И мы спокойно выиграли у «Рубина» 2:1, я гол забил.

– В нынешнем составе кто ближе всех к определению «лидер»?

– Поколение совсем другое, не думаю, что кто‑то так может сделать. Здесь должен быть внутренний стержень, нужно быть лидером не в одной‑двух играх. Эти качества проявляются, когда что‑то не получается и ты вытягиваешь один‑другой матчи.

Квинси Промес как раз был таким человеком, который много раз за счет своих действий выручал «Спартак», этот парень точно с характером.