Черданцев сказал, какой игрок нужен «Спартаку»

Комментатор Георгий Черданцев сказал, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.

«Я не вижу никакого чемпионского духа в связи с этой победой. «Акрон» – команда значительно ниже уровнем, если бы их исполнительское мастерство было выше, то они бы забили спокойно еще пару мячей. На последней минуте 18‑летний Дмитрий Пестряков бросил не туда аут, отсюда пришел 11‑метровый. Такие ошибки допускать нельзя. Когда «Реал» на последней минуте забивает «Атлетику», это другой уровень, это чемпионский дух.

«Спартаку» для чемпионского духа не хватает лидера, которым скорее должен быть русскоязычный футболист. Это большая проблема. Команде нужен лидер и капитан, каким был Денис Глушаков в чемпионском сезоне», – сказал Черданцев.