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  • Селюк назвал главную проблему «Зенита»: «Это же начинает сквозить и у «Спартака»

Селюк назвал главную проблему «Зенита»: «Это же начинает сквозить и у «Спартака»

Сегодня, 16:00
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк выделил общую проблему «Спартака» и «Зенита».

– У «Зенита» – одна и главная проблема. Перенасыщение состава латиноамериканцами, которые, как видим, нестабильны. Они люди настроения.

Тем более что хорошо в питерском клубе зарабатывают, многие стали уже по несколько раз чемпионами России.

– Уже наелись?

– Конечно, Семаку надо отдать должное – он их пытается мотивировать… И когда надо было, в матче с тем же «Краснодаром», южноамериканские лидеры сумели себя показать.

Видимо, понимали: если лидеру чемпионата проиграют, то это уже все, ничего не поможет, стопроцентно отдали титул! В результате как-то собрались!

– И выдали, вероятно, лучший матч сезона.

– Что же касается матча против «Химок», то зенитовцы, наверное, оказались убаюканы всеми событиями, которые окружали соперника перед матчем…

Сине-бело-голубым как раз тяжело играть против таких команд, как «Химки». Ранее питерцев «Акрон» обыграл в Петербурге, «Крылья Советов»… Видимо, шапкозакидательство, мол, на одной ноге обыграем.

Кстати, сейчас это где-то начинает сквозить и у «Спартака», что мы видели в матчах с тем же «Рубином», «Динамо Мх» и с «Акроном».

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1745413431
У Спартака такое сквозить не может, потому что это середняк.
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Янвapь 62
1745415162
У спёрТака всегда сквозит
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fakeid
1745417077
в этом сезоне зенит взял одного бразильца - и 5 ушли! ду кейрос, ренан, клаудиньо, фернандес, родригао. ну и вендел, как известно. а в тарасофку до сих пор завозят третьесортных тринидадских зулусов 0+0 пачками! стыдно за тарасятник! позор тарасятнику!
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neveldomha
1745418110
Ну тогда получается, что у Локо Динамо и других клубов из нижней части таблицы вообще нет никаких проблем. Селюк все в том же стиле идиота
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