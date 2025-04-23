Селюк назвал главную проблему «Зенита»: «Это же начинает сквозить и у «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выделил общую проблему «Спартака» и «Зенита».

– У «Зенита» – одна и главная проблема. Перенасыщение состава латиноамериканцами, которые, как видим, нестабильны. Они люди настроения.

Тем более что хорошо в питерском клубе зарабатывают, многие стали уже по несколько раз чемпионами России.

– Уже наелись?

– Конечно, Семаку надо отдать должное – он их пытается мотивировать… И когда надо было, в матче с тем же «Краснодаром», южноамериканские лидеры сумели себя показать.

Видимо, понимали: если лидеру чемпионата проиграют, то это уже все, ничего не поможет, стопроцентно отдали титул! В результате как-то собрались!

– И выдали, вероятно, лучший матч сезона.

– Что же касается матча против «Химок», то зенитовцы, наверное, оказались убаюканы всеми событиями, которые окружали соперника перед матчем…

Сине-бело-голубым как раз тяжело играть против таких команд, как «Химки». Ранее питерцев «Акрон» обыграл в Петербурге, «Крылья Советов»… Видимо, шапкозакидательство, мол, на одной ноге обыграем.

Кстати, сейчас это где-то начинает сквозить и у «Спартака», что мы видели в матчах с тем же «Рубином», «Динамо Мх» и с «Акроном».