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Реакция Головина на отказ украинского футболиста пожать ему руку

Сегодня, 09:05
2

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ситуации с украинцем Анатолием Трубиным.

Вратарь «Бенфики» отказался от рукопожатия с российским футболистом в матче Лиги чемпионов.

– У тебя в этой Лиге чемпионов был момент с Трубиным, где он дважды не пожал тебе руку. Какие были мысли в голове в эти моменты?

– В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: «Ну мало ли, может, человек всe-таки захочет руку пожать». Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Бенфика Монако Головин Александр Трубин Анатолий
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Комментарии (2)
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fanat1244
1745391499
Достойный ответ адекватного, нормального человека и просто профессионального спортсмена.
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Таврида
1745391650
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о ситуации с украинцем Анатолием Трубиным: - Питорас бандеровский.
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