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  • АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Астон Виллой» (2:1) благодаря голу на 94-й минуте

АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу над «Астон Виллой» (2:1) благодаря голу на 94-й минуте

Вчера, 23:58

«Манчестер Сити» с трудом набрал три очка в 34-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы дома выиграла у «Астон Виллы» со счетом 2:1, забив победный гол на 94-й минуте.

В составе «Сити» отличились Бернарду Силва и Матеус Нуньес. У гостей забил Маркус Рэшфорд.

«Манчестер Сити» поднялся с пятого на третье место в таблице АПЛ. «Вилла» осталась на седьмой строчке.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Силва, 7; 1:1 – Рэшфорд (с пенальти), 18; 2:1 – Нуньес, 90+4.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Манчестер Сити
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