Губерниев отреагировал на приглашение сборной России поучаствовать в чемпионате Центральной Азии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к возможному участию сборной России в Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА).

«Любая новость о том, что нас куда-то приглашают и ждут, – это прекрасно! Надо ехать и играть.

Идти вперед и ни о чем не жалеть, развивать институт спорта. Все умные люди понимают, что надо ехать играть», – заявил Губерниев.