Губерниев отреагировал на приглашение сборной России поучаствовать в чемпионате Центральной Азии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к возможному участию сборной России в Кубке наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА).
«Любая новость о том, что нас куда-то приглашают и ждут, – это прекрасно! Надо ехать и играть.
Идти вперед и ни о чем не жалеть, развивать институт спорта. Все умные люди понимают, что надо ехать играть», – заявил Губерниев.
- Российские команды отстранены от участия в международных турнирах более 3 лет – с конца февраля 2022 года.
- Чемпионат Центральной Азии пройдет в сентябре.
Источник: «Спорт-Экспресс»