На матч легенд «Зенита» может приехать чемпион Европы, бравший Лигу чемпионов с «МЮ»

Матч легенд «Зенита», приуроченный к 100-летнему юбилею клуба, возможно, соберет не только бывших игроков петербургской команды.
На выставочную игру может приехать экс-вингер сборной Португалии Нани.
Он получил позитивные отзывы о Петербурге, «Зените» и его инфраструктуре от своих соотечественников – Данни и Андре Виллаш-Боаша.
- Матч легенд состоится 25 мая.
- Нани – победитель Евро-2016 в составе португальской сборной. Играя за «Манчестер Юнайтед», он 4 раза брал АПЛ и однажды Лигу чемпионов.
Источник: Legalbet