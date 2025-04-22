На матч легенд «Зенита» может приехать чемпион Европы, бравший Лигу чемпионов с «МЮ»

Матч легенд «Зенита», приуроченный к 100-летнему юбилею клуба, возможно, соберет не только бывших игроков петербургской команды.

На выставочную игру может приехать экс-вингер сборной Португалии Нани.

Он получил позитивные отзывы о Петербурге, «Зените» и его инфраструктуре от своих соотечественников – Данни и Андре Виллаш-Боаша.