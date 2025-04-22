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«Зенит» и «Ахмат» рассчитывают на Адамова в следующем сезоне

Сегодня, 20:32

Хайдар Алханов, дед защитника «Ахмата» Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту», дал комментарий по поводу будущего футболиста.

– У Арсена контракт с «Зенитом». У меня зимой был разговор с Александром Медведевым, они хотели забрать его еще тогда, но клуб пошел на уступки и оставил его в Грозном.

Говорили, что летом его заберут обратно. При этом и в «Ахмате» хотят, чтобы он остался.

– Арсен в этом сезоне хорошо играет, даже в сборную вызывался.

– Да, он хорошо играет, гораздо лучше, набрался опыта, потому что у него есть постоянная практика.

Поэтому зимой Медведев и говорил: «Он нам очень нужен». Но «Зенит» смогли убедить оставить Арсена в «Ахмате».

  • «Ахмат» арендовал Адамова прошлым летом.
  • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 29 матчах за грозненскую команду.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Адамов Арсен
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