«Зенит» и «Ахмат» рассчитывают на Адамова в следующем сезоне

Хайдар Алханов, дед защитника «Ахмата» Арсена Адамова, права на которого принадлежат «Зениту», дал комментарий по поводу будущего футболиста.

– У Арсена контракт с «Зенитом». У меня зимой был разговор с Александром Медведевым, они хотели забрать его еще тогда, но клуб пошел на уступки и оставил его в Грозном.

Говорили, что летом его заберут обратно. При этом и в «Ахмате» хотят, чтобы он остался.

– Арсен в этом сезоне хорошо играет, даже в сборную вызывался.

– Да, он хорошо играет, гораздо лучше, набрался опыта, потому что у него есть постоянная практика.

Поэтому зимой Медведев и говорил: «Он нам очень нужен». Но «Зенит» смогли убедить оставить Арсена в «Ахмате».