Тимощук ответил, какие экс-футболисты «Зенита» могли заиграть в «Баварии»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал, кто из его бывших партнеров по петербургской команде имел потенциал заиграть в «Баварии».
– За свою игровую карьеру в «Зените» вы застали многих легенд клуба. Как вам кажется, в «Баварии», частью которой вы были, кто из игроков того «Зенита» смог бы потянуть уровень?
– Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно.
Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», то этого было бы достаточно.
- Сам Тимощук выступал за «Баварию» с 2009 по 2013 год.
- Он выиграл с мюнхенской командой 7 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.
Источник: Metaratings