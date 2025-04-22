Тимощук ответил, какие экс-футболисты «Зенита» могли заиграть в «Баварии»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук порассуждал, кто из его бывших партнеров по петербургской команде имел потенциал заиграть в «Баварии».

– За свою игровую карьеру в «Зените» вы застали многих легенд клуба. Как вам кажется, в «Баварии», частью которой вы были, кто из игроков того «Зенита» смог бы потянуть уровень?

– Николас Ломбертс мог крепко играть на уровне защитных функций, Павел Погребняк очень хорошо смотрелся, Аршавин безусловно.

Если бы «Бавария» могла усилиться тремя-четырьмя игроками «Зенита», то этого было бы достаточно.