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  • Советник Переса подсказал президенту «Реала», какого тренера выбрать на замену Анчелотти

Советник Переса подсказал президенту «Реала», какого тренера выбрать на замену Анчелотти

Сегодня, 15:59
1

Президент «Реала» Флорентино Перес обсуждал возможную смену главного тренера со своим советником Анасом Лаграри.

Марокканского инвестора называют «правой рукой» Переса и его доверенным лицом в вопросе запуска Суперлиги.

Лаграри настаивает, что «Реалу» нужно назначить Юргена Клоппа.

  • Сейчас мадридцев возглавляет Карло Анчелотти.
  • Итальянского специалиста могут уволить в случае поражения в финале Кубка Испании 26 апреля.
  • Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании прошлого сезона по собственному желанию.
  • Сообщалось, что самым вероятным преемником Анчелотти считается Хаби Алонсо из «Байера».

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Источник: Madrid Zone
Испания. Примера Реал Клопп Юрген Перес Флорентино
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Комментарии (1)
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DMитрий
1745329351
Шепотом, чтобы скрыть от конкурентов... "Флорентино, а ещё в России есть подающий надежды тренер, но уже очень разговорчивый и уверенный в себе малый в годах. Он у нас в Испании в Сельте пылил. Давай его." Карпуха что-ли? Так он сборную тренирует. Да ну тебя... Матч ТВ не смотришь что-ли и Бомбардир не листаешь?
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