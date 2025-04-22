Советник Переса подсказал президенту «Реала», какого тренера выбрать на замену Анчелотти

Президент «Реала» Флорентино Перес обсуждал возможную смену главного тренера со своим советником Анасом Лаграри.

Марокканского инвестора называют «правой рукой» Переса и его доверенным лицом в вопросе запуска Суперлиги.

Лаграри настаивает, что «Реалу» нужно назначить Юргена Клоппа.