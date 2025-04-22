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  • «Крылья Советов» готовы отпустить Сергеева: «Мы надеемся, что за ним придут»

«Крылья Советов» готовы отпустить Сергеева: «Мы надеемся, что за ним придут»

Сегодня, 14:49

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил о готовности клуба к продаже Ивана Сергеева.

– Голы Сергеева говорят сами за себя – его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.

– Не боитесь, что за ним придут другие клубы?

– Мы надеемся на это (смеeтся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.

– Что сейчас важнее для команды: его голы или деньги, которые могут за него заплатить?

– Всe вкупе. Будут голы, значит, будут и предложения.

  • Сергеев вернулся в «Крылья» в прошлом году из «Зенита».
  • Его статистика в этом сезоне: 25 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость форварда – 3 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сергеев Иван
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