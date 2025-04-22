«Крылья Советов» готовы отпустить Сергеева: «Мы надеемся, что за ним придут»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил о готовности клуба к продаже Ивана Сергеева.

– Голы Сергеева говорят сами за себя – его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.

– Не боитесь, что за ним придут другие клубы?

– Мы надеемся на это (смеeтся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.

– Что сейчас важнее для команды: его голы или деньги, которые могут за него заплатить?

– Всe вкупе. Будут голы, значит, будут и предложения.