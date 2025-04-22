Экс-главный тренер «Зенита» сказал, кто сильнее: Дзюба или Гонду

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу самым сильным нападающим в РПЛ.

«Гонду – удачное приобретение «Зенита». Мне он понравился с первых минут. Он сразу начал играть очень сильно, результативно, но Дзюбу по голам в дебютном сезоне он не обойдeт. Думаю, ещe мяча три-четыре забьeт в оставшихся матчах. Он очень одарeнный и способный игрок, но с Артeмом нельзя сравнивать.

Дзюбу никто не превосходит. Он даже в 36 лет приносит пользу команде, он – лидер «Акрона». Дзюба играет в совершенно другой футбол при своих габаритах. Ему нет равных в воздухе, как он укрывает мяч корпусом, как он скидывает мяч партнeрам, но и ещe технически одарeн. Да, он много не бегает, но ему это и не нужно. Он и так забил больше всех.

Гонду играет по-другому, потому что может сыграть чуть ниже, на фланге, может выдвинутым форвардом быть. Я считаю, с Дзюбой нельзя сравнивать других нападающих, потому что у нас в РПЛ такого уровня форвардов больше нет, я их не вижу», – сказал Рапопорт.