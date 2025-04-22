В «Байере» прокомментировали возможный уход Алонсо в «Реал»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро дал понять, что клуб готов отпустить главного тренера Хаби Алонсо в «Реал».

«У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо по его уходу. Если придет команда, за которую Хаби играл, мы сядем за стол переговоров и не будем препятствовать», – сказал Карро, чьи слова приводит твиттер Фабрицио Романо.