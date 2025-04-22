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  • В «Байере» прокомментировали возможный уход Алонсо в «Реал»

В «Байере» прокомментировали возможный уход Алонсо в «Реал»

Сегодня, 08:53

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро дал понять, что клуб готов отпустить главного тренера Хаби Алонсо в «Реал».

«У нас есть джентльменское соглашение с Алонсо по его уходу. Если придет команда, за которую Хаби играл, мы сядем за стол переговоров и не будем препятствовать», – сказал Карро, чьи слова приводит твиттер Фабрицио Романо.

  • Сообщалось, что испанец летом возглавит «Реал» вместо Карло Анчелотти.
  • «Байер» идет в Бундеслиге 2-м.
  • В прошлом сезоне леверкузенцы под руководством Алонсо выиграли чемпионат.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Байер Реал Алонсо Хаби
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