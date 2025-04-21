Черданцев сказал, что его удивило в «Спартаке»: «Абсолютно ненормальная ситуация»

Комментатор Георгий Черданцев удивился неопределенностью в «Спартаке» с выбором исполнителей пенальти.
«Я бы вернулся к вопросу с пенальти: абсолютно ненормальная ситуация, когда футболисты второй матч подряд не слышат тренера. Это вызывает откровенное удивление. Почему люди не знают, кто бьет пенальти? Решения принимают самовольно: то один хватает мяч, то другой», – сказал Черданцев.
- Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не забил пенальти в первом тайме гостевого матча 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2). Аргентинец также подошел к точке на 90+4‑й минуте и реализовал 11‑метровый удар. Когда игроки «Спартака» готовились к этому пенальти, в кадр трансляции попал тренер красно‑белых Ненад Сакич, который кричал что‑то в рацию.
- В матче 24-го тура между «Спартаком» и «Динамо» Мх» (1:2) вингер москвичей Хесус Медина не забил пенальти. По словам главного тренера красно‑белых Деяна Станковича, тогда удар должен был исполнять Барко.
Источник: «Матч ТВ»