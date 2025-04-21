Черданцев сказал, что его удивило в «Спартаке»: «Абсолютно ненормальная ситуация»

Комментатор Георгий Черданцев удивился неопределенностью в «Спартаке» с выбором исполнителей пенальти.

«Я бы вернулся к вопросу с пенальти: абсолютно ненормальная ситуация, когда футболисты второй матч подряд не слышат тренера. Это вызывает откровенное удивление. Почему люди не знают, кто бьет пенальти? Решения принимают самовольно: то один хватает мяч, то другой», – сказал Черданцев.