Генич ответил, почему назвал Дзюбу «псиной»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич попытался вспомнить, почему в прошлом году назвал Артема Дзюбу «псиной».

Ранее Артем Дзюба выступил с критикой Генича.

Футболист уничижительно высказался об уровне, на котором играл Константин (Первая лига).

В ответ Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной».

«Не знаю. Может, я выпил. Слушай, несмотря на возраст, я очень рефлексирующий человек. У меня постоянно сердечная аритмия, постоянно повышается давление. Не знаю, как работает мозг. В один момент говорю себе: «Да по хер, не реагируй». А потом в меня вселяется Мистер Хайд: «Как не реагировать? Ты статусный чувак, уважаемая личность. У тебя хороший бэкграунд. Не позволяй никому так себя обижать».

И отвечаешь на эмоциях. Потом идет реакция, и думаешь: «Может, удалить?» И знаешь, что самое интересное? Когда меня отпускает, [следом] думаю: «Я же вообще не испытываю к этому человеку никакой ненависти. Ну зачем?».

Никаких обид на него нет. Что назвал псиной… Наверное, погорячился. Я тогда, кажется, смотрел российский сериал. Там кто-то играл с собакой и сказал: «Ну как ты, псина?» Мне так понравилось это слово, что думал, где бы использовать. Вроде неэфирное. И почему-то решил использовать здесь. Надо же отреагировать, не быть терпилой. Это так прилипло, все сказали: «Вау, молодец!» – сказал Генич.