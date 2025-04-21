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Гончаренко призвали покинуть Россию

21 апреля 2025, 16:15
15

Агент, юрист Антон Смирнов разочарован работой главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

«Гончаренко в «Пари НН»: 14 игр: 2 победы, 3 ничьи, 9 поражений.

Какие тут могут быть разговоры о судействе в его исполнении? Ну смешно. Ротик закрыл и поехал в Минск, как ты это любишь делать регулярно, когда тебе плохо и тяжело. Прекрасный город, я его очень люблю. Найди работу в родной Беларуси, если ты там востребован. Хватит жить на российские деньги и зарабатывать ни за что», – написал Смирнов.

  • «Пари НН» занимает 14-е место после 25 туров с 20 очками.
  • В последних 6 матчах нижегородцы набрали 1 очко.
  • Гончаренко по итогам прошлого сезона не спас от вылета «Урал».

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (15)
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VVM1964
1745247615
Я не поклонник Гончаренко, но столь не прикрытое хамство не могу оставить без внимания ! А ты кто такой, что-бы решать кому где жить и работать ??? И за какие такие "народные" деньги ты тут радеешь ??? !!!...
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Мойша Израилевич
1745249671
Ганчаренко рубит бабло пока есть возможность. Будет не нужен уедет.
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Cleaner
1745253092
Много слов от никчемного юристишки...(((
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Volnodum
1745265470
Люди самодостаточные и уверенные в себе никогда не будут злопыхать завистью. И не париться за счёт других,а делать своё крнкурентноспособное
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Xesus
1745286039
Нехорошо сказал, не по братски
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Опрессовщик
1745290594
Какой то штпанный агент , решил поуказывать что делать - гнилой человек .
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Иван-Попович-google
1745312641
Как по мне Гончаренко слабый тренер. Но этот агент-юрист как и многие в РФ - шовинист.
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ULTRASSTOV
1745318512
Не, Гончаренко конечно в тот уромянуемый этим персонажем раз, поступил подло. Но я считаю, что так по хамски себя вести публично, ещё более подло. Так что этому дяде надо тоже уехать , там где лечат язык путем отрывания
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V1GGo
1745337819
Смирнова обоссать и на мороз! Сам поработай с Пари НН, потом выводы делай.
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Гость 137757
1745342419
Никто не давал права хамить этому дегенирату!
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