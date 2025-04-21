Гончаренко призвали покинуть Россию

Агент, юрист Антон Смирнов разочарован работой главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

«Гончаренко в «Пари НН»: 14 игр: 2 победы, 3 ничьи, 9 поражений.

Какие тут могут быть разговоры о судействе в его исполнении? Ну смешно. Ротик закрыл и поехал в Минск, как ты это любишь делать регулярно, когда тебе плохо и тяжело. Прекрасный город, я его очень люблю. Найди работу в родной Беларуси, если ты там востребован. Хватит жить на российские деньги и зарабатывать ни за что», – написал Смирнов.