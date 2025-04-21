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Григорян определил лучший матч сезона РПЛ

Сегодня, 15:20
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Тренер Александр Григорян восхищен матчем 25-го тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» (1:1).

«ЦСКА – «Крылья Советов» – лучшая игра в нашем чемпионате в текущем сезоне с точки зрения качества игры, которую показали команды. А что касается самарцев, то их игру поставил был между классной и выдающейся. «Крылья Советов» провели просто сумасшедший по качеству матч.

Великолепно подготовились к ЦСКА и создали столько проблем, что игроки армейцев теперь долго будут восстанавливаться после этого матча. «Крылья» удачно вскрывали саму структуру ЦСКА, причем по центральной оси, где у московского клуба было численное преимущество», – сказал Григорян.

  • ЦСКА идет на 4-м месте.
  • Следующий соперник – «Спартак» (26 апреля).
  • «Крылья Советов» еще не обезопасили себя от вылета.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Григорян Александр
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Комментарии (1)
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1745239918
В последние 30 минут матча ничего подобного не увидел,что можно было бы отнести к матчу с отметкой ВЫДАЮЩИЙСЯ.Остальное не видел,но болельщики,присутствующие здесь,явно не разделяют его точку зрения.
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