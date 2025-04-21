Григорян определил лучший матч сезона РПЛ

Тренер Александр Григорян восхищен матчем 25-го тура РПЛ ЦСКА – «Крылья Советов» (1:1).

«ЦСКА – «Крылья Советов» – лучшая игра в нашем чемпионате в текущем сезоне с точки зрения качества игры, которую показали команды. А что касается самарцев, то их игру поставил был между классной и выдающейся. «Крылья Советов» провели просто сумасшедший по качеству матч.

Великолепно подготовились к ЦСКА и создали столько проблем, что игроки армейцев теперь долго будут восстанавливаться после этого матча. «Крылья» удачно вскрывали саму структуру ЦСКА, причем по центральной оси, где у московского клуба было численное преимущество», – сказал Григорян.