Игрок ЦСКА удивился тактике «Крыльев Советов»: «Сидели в обороне всей командой»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк подвел итоги домашнего матча 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Он был признан лучшим игроком встречи.

– Первые впечатления от игры? Что пошло не так?

– Не знаю, давили весь матч, кроме первых 15 минут, когда присматривались к сопернику, смотрели, как они играют. Потом уже поняли, где их слабые стороны, и начали давить. Наверное, где‑то не повезло. Это футбол, так бывает.

– Или, возможно, наоборот, где‑то вам повезло? Вспомнить, например, выход три в одного в концовке.

– Это случилось, когда счет был 1:1. Мы пошли открываться, потому что всегда играем только на победу, нас не устраивает ничья. Если вспомнить момент с голом… Не знаю, был там пенальти или нет, это спорный эпизод. Но это не наши проблемы, нужно было забивать свои моменты.

К сожалению, такой результат, будем прогрессировать дальше. Чемпионат еще не закончен, осталось пять игр.

«Крылья» на протяжении нескольких сезонов показывают хорошую игру, тренер ставит игру через пас. Но меня удивило, как они оборонялись, что сидели [в обороне] всей командой. Наверное, из‑за этого пострадала зрелищность матча. Награду лучшему игроку матча я бы обменял на победу ЦСКА.