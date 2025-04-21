Агент Дзюбы – о судействе: «Спорные моменты трактовались в пользу «Спартака»

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался тольяттинцев со «Спартаком» (2:3) в 25-м туре РПЛ.
«Матч «Акрон» – «Спартак» получился классным, отличная игра для Артема по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств.
Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет.
Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артем случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал, как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил желтую.
Это не совсем последовательное решение. Спорные моменты, которые на усмотрение судьи, трактовались в пользу «Спартака». Думаю, это и вызвало критику со стороны игроков «Акрона».
На мой взгляд, тольяттинцы не заслуживали поражения. Но отсутствие опыта и нюансы предрешили исход матча, и «Спартак» наказал «Акрон» за мелкие ошибки. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым итогом.
Мы видим, что «Акрону», к сожалению, немного не хватает опыта и уверенности для побед: и с ЦСКА, и с «Краснодаром», и со «Спартаком» уступили всего в один мяч. Но команда растет.
Уверен, что в том числе и с помощью Артема эти победы придут. Многие видели его речь в раздевалке, и футболисты отмечают, что Дзюба является настоящим лидером.
Надеюсь, что в следующих больших матчах такие ошибки уже не повторятся. Впереди у «Акрона» игры с прямыми конкурентами, и важно не опуститься в таблице. А лучше попробовать подняться выше», – сказал Гольдман.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 19 матчей за клуб, забил 8 голов, отдал 5 передач.