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  • Агент Дзюбы – о судействе: «Спорные моменты трактовались в пользу «Спартака»

Агент Дзюбы – о судействе: «Спорные моменты трактовались в пользу «Спартака»

Сегодня, 12:34
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Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался тольяттинцев со «Спартаком» (2:3) в 25-м туре РПЛ.

«Матч «Акрон» – «Спартак» получился классным, отличная игра для Артема по всем показателям: не только по «гол+пас», но и по количеству выигранных единоборств.

Сейчас много обсуждают судейство. На мой взгляд, в каких-то моментах оно было неоднозначным. По пенальти что в одни, что в другие ворота вопросов нет.

Но другие эпизоды, как удар Умярова локтем по лицу Дзюбе, где фол не назначили, или момент, когда Артем случайно задел ладонью лицо Мартинса и тот упал, как подкошенный, вызывают споры. Никакой отмашки там не было, но Дзюба получил желтую.

Это не совсем последовательное решение. Спорные моменты, которые на усмотрение судьи, трактовались в пользу «Спартака». Думаю, это и вызвало критику со стороны игроков «Акрона».

На мой взгляд, тольяттинцы не заслуживали поражения. Но отсутствие опыта и нюансы предрешили исход матча, и «Спартак» наказал «Акрон» за мелкие ошибки. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым итогом.

Мы видим, что «Акрону», к сожалению, немного не хватает опыта и уверенности для побед: и с ЦСКА, и с «Краснодаром», и со «Спартаком» уступили всего в один мяч. Но команда растет.

Уверен, что в том числе и с помощью Артема эти победы придут. Многие видели его речь в раздевалке, и футболисты отмечают, что Дзюба является настоящим лидером.

Надеюсь, что в следующих больших матчах такие ошибки уже не повторятся. Впереди у «Акрона» игры с прямыми конкурентами, и важно не опуститься в таблице. А лучше попробовать подняться выше», – сказал Гольдман.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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R_a_i_n
1745228789
Симуляция зюбы единственный момент, который не то, что спорный, а вопиющая ошибка! Все остальное по делу.
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