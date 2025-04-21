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  • Орлов высказался о затяжке времени Латышонком в игре с «Химками»

Орлов высказался о затяжке времени Латышонком в игре с «Химками»

Сегодня, 11:29
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Комментатор Геннадий Орлов после матча 25-го тура РПЛ «Зенит»«Химки» (1:0) высказался о затяжке времени вратарем хозяев Евгением Латышонком.

«Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу – 1:1. И как быть?

Но кто все-таки научил Латышонка тянуть время, когда ты ведешь в счете в матче с «Химками»? Загадка... Скорее надо помогать атаке. Таков футбольный интеллект, менталитет игроков «Зенита», посмотрим, хватит ли им его для чемпионства. Сегодняшний футбол команды Семака вызвал много вопросов. Все как-то скромненько...» – сказал Орлов.

  • Единственный гол в матче забил Лусиано Гонду на 22-й минуте.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 53 очками после 25 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Латышонок Евгений Орлов Геннадий
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Комментарии (1)
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1745225285
Бей,Геннадий Сергеевич,"змия по ногам,чтобы г:ад не уполОз"!До чего я люблю его разборы тухлой игры его любимой команды,вот когда проявляется его знание футбола и отношение к нему!!!
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