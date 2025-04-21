Орлов высказался о затяжке времени Латышонком в игре с «Химками»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0) высказался о затяжке времени вратарем хозяев Евгением Латышонком.

«Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу – 1:1. И как быть?

Но кто все-таки научил Латышонка тянуть время, когда ты ведешь в счете в матче с «Химками»? Загадка... Скорее надо помогать атаке. Таков футбольный интеллект, менталитет игроков «Зенита», посмотрим, хватит ли им его для чемпионства. Сегодняшний футбол команды Семака вызвал много вопросов. Все как-то скромненько...» – сказал Орлов.