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Аршавин сделал прогноз на результат «Химок» по итогам сезона

Сегодня, 10:14

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Химки» сохранят место в РПЛ. В

«Если сохранится всe, как в сегодняшней игре [против «Зенита» (0:1) 20 апреля], то «Химки» без вопросов сохранят место в РПЛ. Есть набор игроков, нужны просто дисциплина и удача», – сказал Аршавин.

Он также выразил надежду, что перед футболистами погасят все долги.

«Главное, чтобы в итоге все отдали. Но так или иначе это нервирует ребят, семьи, жен, детей и так далее. Там же не сказать, что за школу платить не будешь, за детский сад или какие‑то кружки. Или ребенку сказать: «Мы сейчас мороженое не купим, но через четыре месяца купим». Поэтому эта ситуация не самая лучшая», – сказал Аршавин.

  • «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками после 25 туров. Команда по дополнительным показателям опережает «Ахмат», который находится в зоне стыковых матчей. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 6 очков.
  • У клуба есть долги по зарплате перед игроками за несколько месяцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Аршавин Андрей
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