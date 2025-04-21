Аршавин сделал прогноз на результат «Химок» по итогам сезона

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Химки» сохранят место в РПЛ. В

«Если сохранится всe, как в сегодняшней игре [против «Зенита» (0:1) 20 апреля], то «Химки» без вопросов сохранят место в РПЛ. Есть набор игроков, нужны просто дисциплина и удача», – сказал Аршавин.

Он также выразил надежду, что перед футболистами погасят все долги.

«Главное, чтобы в итоге все отдали. Но так или иначе это нервирует ребят, семьи, жен, детей и так далее. Там же не сказать, что за школу платить не будешь, за детский сад или какие‑то кружки. Или ребенку сказать: «Мы сейчас мороженое не купим, но через четыре месяца купим». Поэтому эта ситуация не самая лучшая», – сказал Аршавин.