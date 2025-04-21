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Рабинер прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»

21 апреля 2025, 12:35
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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил победу «Спартака» над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

  • «Спартак» уступал в 2 мяча.
  • В матче было 3 пенальти.
  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.

«В середине первого тайма матча «Акрон» – «Спартак», когда Пестряков после скидки Дзюбы точно пробил в ближний угол ворот Помазуна, и счет стал 2:0, я уже попрощался с этим чемпионатом для красно-белых. Когда при 2:1 Дзюба что-то шепнул Васютину, и тот вытащил пенальти от Барко, – сделал это повторно. Вся логика весеннего развития событий говорила, что это – всe.

Оказалось – не совсем. Автогол и еще один пенальти все-таки принесли команде дисквалифицированного Станковича, крутанувшегося в ложе вокруг своей оси в момент точного удара Барко, победу. Везения в ней было немало – взять и удар головой по своим воротам Неделчару (точь-в-точь как недавно пальнул по своим Денисов), да и 11-метровый, когда Бокоев по инерции наступил на стопу уже отдавшему пас Угальде. Но выигрывать надо уметь и такие матчи, когда игра не идет. Не могу сказать, что «Спартак» это делать научился, но по крайней мере сейчас – сумел.

Первый тайм он провел безобразно. Чуть-чуть поактивничав на первых минутах (соскучившемуся по футболу Зобнину, вышедшему на месте Денисова, не терпелось бегать а атаку), он быстро сдал, а потом и пенальти приспел. Реализовав который, Дзюба побил придуманный им же самим рекорд по «гол плюс пас». Потому что совместному тщательному исследованию «СЭ» и Спортса, которое делали Гоша Чернов и Саша Дорский, при этом все свои опорные точки тщательно разъяснив, я доверяю намного больше, чем цифрам Трансфермаркта, которые взял за основу Дзюба. А по первым ему до рекорда еще пять результативных действий. К тому же Трансфермаркт считает за голевые передачи и заработанные пенальти, и удары в каркас ворот перед добиванием. Крайне спорная, в общем, история.

Неоднозначен и сам пенальти. Умяров действительно подбил ногу Артема, который успел коснуться мяча первым, но до того, как мне видится, сам придерживал Наиля в борьбе. Склоняюсь к тому, что Сухой имел основания назначить 11-метровый, но ошибка судьи в поле не была грубой и безусловной, так что мог ли по регламенту ВАР вызывать рефери к монитору – вопрос.

Многие возмутились креативом на майке Дзюбы, пододетой под футболку, – львом, чьи лапы стоят на груди поверженного лося. Это, если кто не понял, отсыл к тому, что, по версии Дзюбы, прежний (а по версии «СЭ» и Спортса, действующий) рекорд по «гол плюс пас» принадлежал Дмитрию Лоськову.

Дзюба – тролль. Поэтому он высказался о Чернове и Дорском – «один не помнящий, другой – не видящий» (вот отсыл к очкам Дорского отвратителен), поэтому же ему нарисовали тушу лося. Уверен, что Дмитрий Вячеславович, узнав об этом, только посмеется. Лоськов не относится к числу людей, которые обижаются на каждый чих.

Если Дзюба считает, что это смешно, – пусть считает. Так же, как и рекорды себе пусть придумывает. В конце концов, этим он делает наш футбол веселее и развлекательнее. Что он при этом за личность и как к нему относиться – каждый, думаю, для себя уже разобрался, и вряд ли это отношение уже из-за чего-либо может перевернуться. Надо просто не мешать в одну кучу футболиста и человека Дзюбу.

А играет он сейчас действительно здорово. У меня есть ощущение, словно мяч магнитом притягивает к тому месту, где Артeм оказывается. Это и называется – опыт. Прекрасная скидка, с которой юный Пестряков забил свой первый мяч в РПЛ, – один из множества отличных эпизодов в этом матче. У Артема в «Акроне» действительно неизвестно какая молодость, он еще далеко не иссяк.

А между двумя голами было еще попадание Бакаева во внутреннюю сторону штанги (опять же с паса Дзюбы). Моменты до поры создавал только «Акрон», и все это казалось четким продолжением матча «Спартака» с Махачкалой.

До конца первого тайма, однако, случилась отличная атака Ливай Гарсия – Маркиньос – Бонгонда, и «Спартак» вернулся в игру. А мог бы и сравнять, кабы Барко реализовал пенальти. Тоже, кстати, не такого уж стопроцентного – фолить на Маркиньосе начали еще до штрафной, хотя внутри – продолжили. Теперь бил штатный пенальтист, в отличие от Медины. И тоже не забил. И снова при участии Дзюбы!

Не могу сказать, что и во втором тайме «Спартак» мне нравился. Отрезок в концовке первого тайма (тогда ведь и Бабич на угловом едва не сравнял) оставался у него лучшим в матче. Но мне запомнилось после прошлого тура предположение коллеги Максима Никитина, основанное на статистике, что «Спартаку» должно начать везти, – и сегодня это произошло.

Угальде надо отметить не только за заработанный пенальти, но и за то, что прямо перед ним после аута «Акрона» запрессинговал Неделчару, который ошибся в передаче. Маркиньоса – за пас в штрафную на костариканца и за многое другое. В том числе – негативно – за симуляцию в первом тайме на Савичеве, в чем не разобрался Сухой и дал капитану «Акрона» желтую. Такое портит отношение к хорошему футболисту.

По мне, более справедливым исходом этого матча была бы ничья. Но «Спартак» все же выгрыз победу – эффектную по сюжету, но не самую убедительную по содержанию. А «Акрон» продолжает нарабатывать на приз зрительских симпатий, если бы в РПЛ такой существовал», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
Комментарии (3)
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sochi-2013
1745228984
Сколько слоФФФ. Написал бы: Дзюба плохой, а Спартак хороший- вся суть. Или гонорар от количества воды?
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andr45
1745231264
Рабинеру «Спартак» нравится, потому что благодаря клевете, гнусным инсинуациям и откровенному обгаживанию в его адрес, эта бездарь, он существует
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