Семин обвинил руководителей «Химок» в непрофессионализме

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации в «Химках».

«Мне было интересно посмотреть, как игроки, которые не тренировались и долгое время были в определенной неизвестности, могут собраться и сыграть. Оказывается, игроки «Химок» были в высшей степени профессиональны в отличие от руководителей, которые создали такую ситуацию в клубе. Победа «Зенита» закономерна, но она была непростая, потому что эти ребята очень профессионально подошли к матчу.

А если говорить глубже, то такие ситуации лига в дальнейшем должна предусматривать и контролировать жестче. У РПЛ должны быть полномочия по таким ситуациям», – сказал Семин.