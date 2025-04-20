Селюк сказал, что помешает «Спартаку» стать чемпионом

Агент Дмитрий Селюк считает, что приобретение «Спартаком» в зимнее трансферное окно вингера Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсии разрушило баланс команды.

«Если бы не зимняя пауза, «Спартак» стал бы чемпионом. Но я отвечу сейчас на вопрос: «Почему «Спартак» не может этого сделать?» Все потому, что клубу не нужны лишние футболисты, так нарушается баланс в команде.

Все было хорошо, но зачем им Гарсия и Солари? Они не ужасные игроки, нет, просто нарушился баланс, который был у команды до паузы.

«Спартак», по сути, проиграл «Акрону». Если бы на месте красно‑белых были «Химки», им бы такой пенальти не поставили.

«Краснодар» никого не купил зимой, идет первым, у команды все хорошо. А «Спартаку» зачем‑то понадобились эти покупки», – сказал Селюк.