РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и отстал в чемпионской гонке

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче 25-го тура РПЛ.
Оба гола в игре были забиты во втором тайме.
Счет открыл нападающий москвичей Секу Койта на 69-й минуте. Малиец отличился во 2-м матче РПЛ подряд.
Гости отыгрались уже через пять минут, когда Иван Сергеев реализовал пенальти. Для него это уже 8-й гол в нынешнем чемпионате России.
ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 25 туров. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» за 5 туров до финиша составляет 7 очков.
Беспроигрышная серия ЦСКА теперь составляет 12 матчей во всех турнирах.
«Крылья Советов» занимают 11-е место с 27 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.
Россия. РПЛ. 25-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Койта, 69; 1:1 – Сергеев, 74 (с пенальти).