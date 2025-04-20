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  • РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и отстал в чемпионской гонке

РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и отстал в чемпионской гонке

Сегодня, 21:24
33

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче 25-го тура РПЛ.

Оба гола в игре были забиты во втором тайме.

Счет открыл нападающий москвичей Секу Койта на 69-й минуте. Малиец отличился во 2-м матче РПЛ подряд.

Гости отыгрались уже через пять минут, когда Иван Сергеев реализовал пенальти. Для него это уже 8-й гол в нынешнем чемпионате России.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 25 туров. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» за 5 туров до финиша составляет 7 очков.

Беспроигрышная серия ЦСКА теперь составляет 12 матчей во всех турнирах.

«Крылья Советов» занимают 11-е место с 27 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.

Россия. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Койта, 69; 1:1 – Сергеев, 74 (с пенальти).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
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Комментарии (33)
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insider_retro
1745174112
Немощь на финишной прямой, хуже смены лошади на переправе...
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АЛЕКС 58
1745174230
Яйцеголовый не умеет определяться с стартовым составом.
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...уефан
1745174240
...всё ништяки имеют свойства, когда-нибудь заканчиваться, Марко не даст соврать...
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Дубина
1745174385
Отскок коней!!!
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ivany4
1745174470
Да, тяжелое дерби ожидается. Коняшек можно обыграть только скоростной и вразумительной игрой. Но такая игра, после перерыва, Спартаку не удается. Пустая беготня не прокатит, они сами так умеют. И не следует забывать, что они играют до финального свистка и даже дольше. Ну и самое неприятное, что раненный лось страшнее здорового медведя.)) Так что ждем увлекательной игры. ЗЫ. Крылья не выиграли только из-за кривоногости отдельных своих игроков. Но движение и настрой у них мне понравился.
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Marshall1956
1745176023
Игра совсем беззубая получилась сегодня,первый тайм просто катали дурака.Получили что заслужили.
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ySS
1745176131
Крылья выглядели совсем неплохо. Цска всю игру надеялся на ошибку соперника и на удачу. Ошибок не было, а удача как повернулась загорелому, так и отвернулась Роше. Ничья справедливый результат.
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FCSpartakM
1745176225
Проснитесь, ЦСКА не в гонке, и даже за тройку не бьются. Там в гонке 2 клуба осталось
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рылы
1745177275
матч не видел, но уверен, что хряки воду мутят. купили, значит, левый пенальти, лишь бы не опуститься на своё любимое и законное 7 место, всех конкурентов тормозят. позор тарасятнику!
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Pourquoi pas
1745177321
Из всех претендентов на тройку, обос... Облажался тока ЦСКА... Крыльям респект!
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