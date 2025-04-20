РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и отстал в чемпионской гонке

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче 25-го тура РПЛ.

Оба гола в игре были забиты во втором тайме.

Счет открыл нападающий москвичей Секу Койта на 69-й минуте. Малиец отличился во 2-м матче РПЛ подряд.

Гости отыгрались уже через пять минут, когда Иван Сергеев реализовал пенальти. Для него это уже 8-й гол в нынешнем чемпионате России.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками после 25 туров. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» за 5 туров до финиша составляет 7 очков.

Беспроигрышная серия ЦСКА теперь составляет 12 матчей во всех турнирах.

«Крылья Советов» занимают 11-е место с 27 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.

Россия. РПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Койта, 69; 1:1 – Сергеев, 74 (с пенальти).

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