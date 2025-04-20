Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Роша, Лукин, Келлвен, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жамалетдинов, Мусаев, Алеррандро.
Главный тренер: Марко Николич
«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
С бонусом от Winline любой матч станет еще интересней! 3 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»