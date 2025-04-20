Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Крылья Советов». Игра состоится 20 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Роша, Лукин, Келлвен, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жамалетдинов, Мусаев, Алеррандро.

Главный тренер: Марко Николич

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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