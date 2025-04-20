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  • АПЛ. «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы

АПЛ. «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы

Сегодня, 17:59

Закончились три матча 33-го тура АПЛ.

«Арсенал» разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 4:0.

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» (0:1).

«Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом».

Англия. АПЛ. 33-й тур

Ипсвич Таун – Арсенал – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Троссард, 14; 0:2 – Мартинелли, 28; 0:3 – Троссард, 69; 0:4 – Нванери, 88.

Удаление: Дэвис, 32.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сарабия, 77.

Фулхэм – Челси – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ивоби, 20; 1:1 – Джордж, 83; 1:2 – Нету, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Арсенал Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Фулхэм Челси
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