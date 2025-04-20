АПЛ. «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы

Закончились три матча 33-го тура АПЛ.
«Арсенал» разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 4:0.
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» (0:1).
«Челси» одержал волевую победу над «Фулхэмом».
Англия. АПЛ. 33-й тур
Ипсвич Таун – Арсенал – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Троссард, 14; 0:2 – Мартинелли, 28; 0:3 – Троссард, 69; 0:4 – Нванери, 88.
Удаление: Дэвис, 32.
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Сарабия, 77.
Голы: 1:0 – Ивоби, 20; 1:1 – Джордж, 83; 1:2 – Нету, 90+3.
Источник: «Бомбардир»