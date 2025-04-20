Артига высказался о ситуации с долгами в «Химкам»: «Я не могу говорить об этом»

Бывший тренер «Химок» Франк Артига признался, что клуб до сих пор не выплатил ему задолженности по зарплате.
«Еще не получил деньги от «Химок». Я не могу говорить об этом. Сказал ли мне Садыгов, когда выплатит деньги? Нет, пока ничего не знаю про это», – сказал Артига.
- Артига был уволен с поста главного тренера «Химок» 15 апреля.
- Футболисты подмосковной команды бойкотировали тренировки из-за задолженностей со стороны клуба. Президент РПЛ Александр Алаев договорился о завершении бойкота.
Источник: «Спорт-Экспресс»