Артига высказался о ситуации с долгами в «Химкам»: «Я не могу говорить об этом»

Бывший тренер «Химок» Франк Артига признался, что клуб до сих пор не выплатил ему задолженности по зарплате.

«Еще не получил деньги от «Химок». Я не могу говорить об этом. Сказал ли мне Садыгов, когда выплатит деньги? Нет, пока ничего не знаю про это», – сказал Артига.