Названо условие для увольнения Анчелотти из «Реала» в ближайшие дни

«Реал» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера команды в случае неудачи в сегодняшнем матче 32-го тура Примеры с «Атлетиком». В таком случае мадриидский клуб назначит временную замену до конца сезона.

Игра начнется сегодня в 22:00 мск.

После этого матча «Реалу» останется провести в Ла Лиге еще 6 матчей до конца сезона, а также сыграть с «Барселоной» в финале Кубка Испании 26 апреля.

В июне команда выступит на клубном чемпионате мира.

65-летний Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах.