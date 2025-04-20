Комментатор Нагучев рассказал о проблеме в игре «Акрона» с Дзюбой

Комментатор Роман Нагучев после матча 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3) выразил мнение, что игра тольяттинцев в атаке сильно зависит от нападающего Артема Дзюбы.

«До тех пор, пока [Дзюбу] не покинули силы, он играл отлично, в своей манере – скидывал мячи, принимал в середине поля, разворачивал. Все, что он делает обычно, он делал здорово. Забил тоже очень уверенно.

Его противостояние с Литвиновым, мне кажется, было украшением этого матча, пока у «Акрона» просто не закончились силы. В такой темповой игре их хватило минут на 75, может быть, на 70. Потом – нет Дзюбы, и «Акрон» не знает, как атаковать. К сожалению, это очень сильно проявилось», – сказал Нагучев.