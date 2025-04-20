Левандовски может пропустить финал Кубка Испании против «Реала»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил повреждение бедра левой ноги в матче 32-го тура Примеры с «Сельтой» (4:3). В клубе опасаются, что у поляка произошел разрыв двуглавой мышцы.

В таком случае он может пропустить мимнимум три недели. Тогда Левандовски не сыграет в финале Кубка Испании с «Реалом» 26 апреля. Маловероятным будет и его участие в играх 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» 30 апреля и 6 мая. В лучше случае «Барселона» сможет рассчитывать на Левандовского в поединке с «Реалом» 11 мая в Ла Лиге.