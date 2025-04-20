Мостовой был уверен, что «Спартак» не проиграет при счете 0:2: «Знал, что у «Акрона» будут чудовищные ошибки»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Акроном» (3:2) в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
– Как оцените трудную победу над «Акроном»?
– Мне уже до матча все было понятно. Я прогнозировал победу «Спартака» 2:0. Даже когда счет стал 0:2, я не сомневался, что москвичи не проиграют.
– Откуда такая уверенность?
– Я знал, что в защите у «Акрона» будут чудовищные ошибки. Мы их и увидели. Когда уровень футболистов низкий, они так и ошибаются. Первый мяч вообще не должен был проходить, но защитник прозевал. Второй гол «Акрон» вообще умудрился забить в свои ворота. Так нападающий не забьет, а он умудрился. Там можно было спокойно выбить мяч.
А третий – глупейший привоз пенальти. Ну как? Вам кидают аут, входят в штрафную. Куда там совать ногу? Вы же тренируетесь каждый день и должны быть скоординированные. Просто в командах играют футболисты разного уровня.
– При этом, хозяева повели 2:0. Вас удивило такое развитие событий в первом тайме?
– Ну как удивило? Мне уже нечему удивляться. Если бы «Спартак» проиграл 0:3, тогда удивился бы. А сейчас, кто будет вспоминать, что гости проигрывали 0:2 в первом тайме?
– Дебют Помазуна как оцените?
– Неплохо. Там особо моментов и не было.
– Показалось, что в ситуации со вторым пропущенным голом он пропустил мяч под рукой.
– Там был хороший удар, плюс мяч вылетал из-под защитника. Можно сказать, что он просто не успел.
– Что скажете по поводу незабитого пенальти Барко?
– Ну и что такого? Зато потом забил.
– Угальде снова остался в запасе. Вас это не удивило?
– Может и удивило. Но, потом он вышел и сделал пенальти.
– Может тогда зря его посадили в запас?
– А Гарсию тогда зачем купили? Иначе начнут говорить, что зря купили этого легионера. Угальде тоже долго не мог забить после дебюта за «Спартак». А сейчас это лучший бомбардир чемпионата.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте с пенальти и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.
- «Акрон» идет 9-м с 28 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.