Мостовой был уверен, что «Спартак» не проиграет при счете 0:2: «Знал, что у «Акрона» будут чудовищные ошибки»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Акроном» (3:2) в гостевом матче 25-го тура РПЛ.

– Как оцените трудную победу над «Акроном»?

– Мне уже до матча все было понятно. Я прогнозировал победу «Спартака» 2:0. Даже когда счет стал 0:2, я не сомневался, что москвичи не проиграют.

– Откуда такая уверенность?

– Я знал, что в защите у «Акрона» будут чудовищные ошибки. Мы их и увидели. Когда уровень футболистов низкий, они так и ошибаются. Первый мяч вообще не должен был проходить, но защитник прозевал. Второй гол «Акрон» вообще умудрился забить в свои ворота. Так нападающий не забьет, а он умудрился. Там можно было спокойно выбить мяч.

А третий – глупейший привоз пенальти. Ну как? Вам кидают аут, входят в штрафную. Куда там совать ногу? Вы же тренируетесь каждый день и должны быть скоординированные. Просто в командах играют футболисты разного уровня.

– При этом, хозяева повели 2:0. Вас удивило такое развитие событий в первом тайме?

– Ну как удивило? Мне уже нечему удивляться. Если бы «Спартак» проиграл 0:3, тогда удивился бы. А сейчас, кто будет вспоминать, что гости проигрывали 0:2 в первом тайме?

– Дебют Помазуна как оцените?

– Неплохо. Там особо моментов и не было.

– Показалось, что в ситуации со вторым пропущенным голом он пропустил мяч под рукой.

– Там был хороший удар, плюс мяч вылетал из-под защитника. Можно сказать, что он просто не успел.

– Что скажете по поводу незабитого пенальти Барко?

– Ну и что такого? Зато потом забил.

– Угальде снова остался в запасе. Вас это не удивило?

– Может и удивило. Но, потом он вышел и сделал пенальти.

– Может тогда зря его посадили в запас?

– А Гарсию тогда зачем купили? Иначе начнут говорить, что зря купили этого легионера. Угальде тоже долго не мог забить после дебюта за «Спартак». А сейчас это лучший бомбардир чемпионата.