Ловчев высказался о победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил игру красно-белых в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Смотреть интересно, без сомнения. Удивлен был появлением в концовке двух молодых ребят, которых я практически никогда не видел в основном составе. Но и «Спартак» (в хоккее и футболе) не дает заснуть, скучать.

Когда говорят, что идет чемпионская гонка. Какая гонка, если проигрывают Махачкале, «Рубину», «Акрону» после первого тайма. Но это хорошо, что три команды ведут борьбу за первое место», – сказал Ловчев.