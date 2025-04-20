Ловчев высказался о победе «Спартака» над «Акроном»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил игру красно-белых в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).
«Смотреть интересно, без сомнения. Удивлен был появлением в концовке двух молодых ребят, которых я практически никогда не видел в основном составе. Но и «Спартак» (в хоккее и футболе) не дает заснуть, скучать.
Когда говорят, что идет чемпионская гонка. Какая гонка, если проигрывают Махачкале, «Рубину», «Акрону» после первого тайма. Но это хорошо, что три команды ведут борьбу за первое место», – сказал Ловчев.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.
Источник: «Матч ТВ»