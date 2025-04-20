Флик оценил победу «Барселоны» над «Сельтой» со счетом 4:3

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3).

«Когда побеждаешь, тебе нравятся такие игры. Мы играли против отличной команды. Неудивительно, что у нас возникло столько трудностей. Это замечательная команда с отличным тренером.

Нам нужно подождать до завтрашнего утра, чтобы оценить состояние Левандовского. Он пройдет тестирование, и мы узнаем больше.

Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не сдается, таков наш менталитет. Второй пропущенный гол – результат ошибки. Я до сих пор под впечатлением от реакции игроков на заключительном отрезке матча.

Рафинья очень важен. У него всегда позитивный настрой, который он передает остальным партнерам по команде», – сказал Флик.