Титов прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил победу команды над «Акроном» (3:2) в 25-м туре РПЛ.

«Спартак» уступал в 2 мяча.

Победный мяч забит на 90+4 минуте.

«Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.

– Можно ли сказать, что «Спартак» большую часть матча с «Акроном» полностью провалил? Понятно ли вам, почему команда вторую игру подряд в чемпионате пропускает два мяча от аутсайдера?

– Сказать, что полностью игру провалил – конечно, нет. Команда выиграла, волевая победа. Вопрос – почему опять первый тайм такой скомканный, невнятный? Нельзя сказать, что это играет претендент на чемпионство. Это и матч с «Рубином», и матч с махачкалинским «Динамо», и сейчас с «Акроном». У меня нет ответов, это вопрос к тренерскому штабу, потому что они видят команду каждый день. Я могу только предполагать, не более того.

– «Спартак» этой победой на последних минутах вернулся сейчас в чемпионскую гонку?

– Не сказать, что «Спартак» выпадал из чемпионской гонки. Нет, он в ней и был. Просто если бы команда сегодня не выиграла, то можно было бы уже окончательно забыть про чемпионскую гонку. Конечно, команда в гонке, ещe играть пять туров. «Краснодару» и «Зениту» ещe предстоят матчи 25-го тура. Я предполагал, что очки будут терять все, это и происходит. Такие матчи, как с «Акроном», конечно, это дополнительный стимул, эмоции.

Мы посмотрим, как выступит «Зенит». Команда, которая обыграла прямого конкурента, лидера по всем статьям. Не могу сказать, что есть какой-то фаворит в этой гонке, но он есть по очкам – «Краснодар» идeт на первом месте. Не теряешь очки, и ты чемпион. Поэтому смотрим дальше. Уверен, что сенсации ещe будут.