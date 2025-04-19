Личка высказался о возможном уходе из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов к летней отставке.
– Если не выиграете Кубок или не войдете в топ-3, клуб может не продлить вам контракт.
– Никаких претензий. Если Дмитрий Гафин придет и скажет, вообще никаких претензий. Это человеческие отношения. Я очень рад здесь работать, Дмитрий хорошо со мной разговаривает. Все нормально. Но это футбол, и я как тренер знаю – меня в любой момент могут поменять.
– Хотите остаться в «Динамо» после этого сезона?
– Понятно, что да. Почему нет? Если клуб хочет, я останусь.
- «Динамо» идет на 5-м месте в РПЛ после 24 туров.
- У них 2 победы в 7 матчах после зимней паузы.
- Личка в «Динамо» 2 года.
Источник: «РБ Спорт»