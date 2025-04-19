Личка высказался о возможном уходе из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка готов к летней отставке.

– Если не выиграете Кубок или не войдете в топ-3, клуб может не продлить вам контракт.

– Никаких претензий. Если Дмитрий Гафин придет и скажет, вообще никаких претензий. Это человеческие отношения. Я очень рад здесь работать, Дмитрий хорошо со мной разговаривает. Все нормально. Но это футбол, и я как тренер знаю – меня в любой момент могут поменять.

– Хотите остаться в «Динамо» после этого сезона?

– Понятно, что да. Почему нет? Если клуб хочет, я останусь.