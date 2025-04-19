Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в раздевалке обратился к партнерам по команде после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).
«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает.
А это всe немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал Дзюба.
- Дзюба забил 1-й гол «Акрона», реализовав пенальти на 23-й минуте. Второй мяч у тольяттинцев на счету Дмитрия Пестрякова на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Акрон» встречался с ЦСКА дома в 21-м туре РПЛ 16 марта и уступил 1:2.
Источник: телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»