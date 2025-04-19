Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в раздевалке обратился к партнерам по команде после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает.

А это всe немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал Дзюба.