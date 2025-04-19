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  • Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»

Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»

Сегодня, 20:51
11

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в раздевалке обратился к партнерам по команде после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает.

А это всe немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал Дзюба.

  • Дзюба забил 1-й гол «Акрона», реализовав пенальти на 23-й минуте. Второй мяч у тольяттинцев на счету Дмитрия Пестрякова на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Акрон» встречался с ЦСКА дома в 21-м туре РПЛ 16 марта и уступил 1:2.

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Источник: телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (11)
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Константин-Шапкин-google
1745085493
Пока зюба думает что он всех гоняет, его грамотно обыгрывают.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1745086430
Гоняешь ты лысого в кулаке своем)))
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oyabun
1745086448
Не выросла у вас "гонялка" ещё. Тренируйтесь.
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кайрос
1745088226
«ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли======== Зюба мастер по созданию себе врагов.Гы гы
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alex1951
1745089171
Я ранее написал ,что теперь ДзюДро прорвет.... и точняк ....пургену наелся и понеслось...2:3 обиднож ведь......
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BRO_football
1745090332
Ты только лысого гонять умеешь, бестолковый футболист!
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NewLife
1745091113
Смотри на тАбло, урод.
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