Дзюба – после поражения от «Спартака»: «Мы знаем, кто лучший был на поле»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на поражение команды в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3) в Самаре.

Дзюба забил 1-й гол «Акрона», реализовав пенальти на 23-й минуте. Второй мяч у тольяттинцев на счету Дмитрия Пестрякова на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.

Дзюба по ходу матча отпраздновал установку им рекорда чемпионата России по результативности («гол+пас») по версии Transfermarkt.

Артем – воспитанник «Спартака».

– Спасибо большое за поздравления! Рекорд по «гол+пас» побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле (улыбается).

– На кого ты намекаешь?

– Я ничего не намекаю. Думайте сами.