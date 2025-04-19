Тренеру «Спартака» могут продлить срок дисквалификации

Дисквалифицированный тренер «Спартака» Ненад Сакич во время гостевого матча 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) использовал рацию. Когда игроки красно-белых готовились выполнить удар с пенальти в конце встречи, серб попал в кадр трансляции – он что-то кричал в рацию.

Дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне. По регламенту нарушителю грозит продление санкций.

Подобный случай был с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым в декабре 2023 года, но после разбирательств КДК к нему не применили дополнительных санкций.