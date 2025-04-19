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  • Федотов проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Федотов проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Сегодня, 16:43
16

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил правильность назначения первого пенальти в игре 25-го тура между «Акроном» и «Спартаком» (2:3).

  • Матч обслуживал Алексей Сухой.
  • Он зафиксировал фол Наиля Умярова против Артема Дзюбы в середине первого тайма.
  • Дзюба реализовал пенальти.
  • Впоследствии арбитр назначил два 11-метровых в пользу «Спартака».

«Конец сезона, арбитры боятся ошибиться. Я их понимаю – они хотят перестраховаться через ВАР.

У Сухого была хорошая позиция, открытый момент, он сместился. Долго смотрел и, скорее всего, думал, был ли это именно удар или просто контакт.

Оба игрока тянулись к мячу: Дзюба сыграл первым, Умяров не успел – фол по неосторожности. 11-метровый удар назначен верно», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Умяров Наиль Федотов Игорь Сухой Алексей
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Комментарии (16)
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andrei-sarap-yandex
1745070734
позор СПАРТАК
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SPACE TRUCKIN
1745070781
левый пендаль....дзюба ещё орал совсем неправоподобно...
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FWSPM
1745070920
непонятно что он там смотрел так долго очевидный момент
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Ровесник Романцева
1745070999
Двухметровый Дзюба всю игру падает как лепесток, почти как Комличенко!
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Everest13
1745071102
Ну так нога сама знает где зацепиться, здесь уже все натренированно
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ivany4
1745072046
А чуть раньше Федотов не видел, как рукоблуд подтолкнул и прихватил Умярова? Или это другое??
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FCSpartakM
1745075052
Во-первых, Дзюба не первый на мяче, руками Умяра оттесняет, во-вторых, контакт настолько мизерный, что судья должен был просто дать продолжить играть. Что в приницпе и было. ВАР не в первый раз лезет туда, куда не надо. Федотов в очередной раз просто свою тупость показывает
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Mirak92
1745076535
Не было. Я бы еще желтую рукаку показал
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