Федотов проанализировал спорный пенальти в матче «Акрон» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил правильность назначения первого пенальти в игре 25-го тура между «Акроном» и «Спартаком» (2:3).

Матч обслуживал Алексей Сухой.

Он зафиксировал фол Наиля Умярова против Артема Дзюбы в середине первого тайма.

Дзюба реализовал пенальти.

Впоследствии арбитр назначил два 11-метровых в пользу «Спартака».

«Конец сезона, арбитры боятся ошибиться. Я их понимаю – они хотят перестраховаться через ВАР.

У Сухого была хорошая позиция, открытый момент, он сместился. Долго смотрел и, скорее всего, думал, был ли это именно удар или просто контакт.

Оба игрока тянулись к мячу: Дзюба сыграл первым, Умяров не успел – фол по неосторожности. 11-метровый удар назначен верно», – сказал Федотов.