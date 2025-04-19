Хаби Алонсо прокомментировал возможный уход в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо не стал прояснять свое будущее.

Сообщалось, что испанец летом возглавит «Реал» вместо Карло Анчелотти.

«Сезон ещe не закончен, мы сосредоточены на этом, так что любые слухи и домыслы для нас не имеют значения.

Не нужно говорить о будущем. Это приведет к потере концентрации, что навредит в матчах.

Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», – сказал Алонсо.