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Хаби Алонсо прокомментировал возможный уход в «Реал»

Сегодня, 13:40

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо не стал прояснять свое будущее.

Сообщалось, что испанец летом возглавит «Реал» вместо Карло Анчелотти.

«Сезон ещe не закончен, мы сосредоточены на этом, так что любые слухи и домыслы для нас не имеют значения.

Не нужно говорить о будущем. Это приведет к потере концентрации, что навредит в матчах.

Не хочу слишком много говорить о спекуляциях, слухах или будущем. Это не очень хорошо для правильной подготовки», – сказал Алонсо.

  • «Байер» идет на 2-м месте в Бундеслиге.
  • Отставание от лидирующей «Баварии» – 6 очков за 5 туров до конца чемпионата.

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Источник: bein Sports
Германия. Бундеслига Испания. Примера Байер Реал Алонсо Хаби
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