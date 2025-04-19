Экс-судья Федотов указал на судейскую ошибку против «Оренбурга»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил спорный момент в матче 25-го тура между «Оренбургом» и «Динамо Мх».

По его мнению, главный судья Ранэль Зияков допустил ошибку, не засчитав гол «Оренбурга» на 16-й минуте.

«Исходя из единоборств и падений, которые были, Зияков давал бороться. В моменте с голом игрок «Оренбурга» выпрыгнул первым. Если руки на спине, это не значит, что надо наказывать.

Здесь всe было правильно: и прыжок, и борьба за мяч. Дополнительного движения руками, которое показывал арбитр, не было.

В любом случае это не повод для вмешательства ВАР, потому что Зияков объяснил, что видел. Для него это нарушение правил, а для ВАР это не явная ошибка», – объяснил Федотов.